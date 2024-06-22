Российские боксеры завоевали восемь золотых медалей на Играх БРИКС в Казани

В субботу, 22 июня, на Играх БРИКС разыгрывались медали в боксе. Российские спортсмены сумели завоевать восемь золотых наград.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Володя Мнацаканян (до 48 кк), Баир Батлаев (до 51 кг), Максим Кузнецов (до 54 кг), Андрей Пегливанян (до 57 кг), Илья Попов (до 63,5 кг), Сергей Сергеев (до 75 кг), Бешто Шавлаев (до 80 кг) и Вадим Щеблыкин (до 86 кг).

Игры БРИКС в Казани завершатся 23 июня. Еще два комплекта наград — по акробатическому рок-н-роллу — будет разыграно в Москве. Сборная России досрочно заняла первое место в общекомандном зачете.