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Игры БРИКС

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Российские дзюдоисты завоевали четыре золота на Играх БРИКС

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Российские дзюдоисты в субботу, 22 июня, завоевали четыре золотые медали на Играх БРИКС, которые проходят в Казани.

Победителями турнира стали Абас Азизов (до 81 кг), Глафира Борисова (до 52 кг), Нияз Билалов (до 100 кг) и Ирина Зуева (до 57 кг). Еще одну медаль — серебряную — завоевал Александр Шалимов (свыше 100 кг).

У девушек бронзовая награда на счету Аины Моисеевой. Спортсменка выиграла матч за бронзу в весовой категории до 48 кг.

Игры БРИКС в Казани завершатся 23 июня. Еще два комплекта наград — по акробатическому рок-н-роллу — будет разыграно в Москве. Сборная России досрочно заняла первое место в общекомандном зачете.

Дзюдо
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