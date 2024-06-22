Российские гребцы завоевали три золота на Играх БРИКС

Российские спортсмены завоевали три золотые медали в гребле на байдарках и каноэ на Играх БРИКС, которые проходят в Казани.

В каноэ-четверке на дистанции 500 метров победили Дмитрой Шарапов, Михаил Павлов, Павел Скрябин и Александр Боц.

Байдарка-двойка Анастасии Панченко и Ивана Епишина выиграл микст на 200 метров. На той же дистанции праздновали победу Екатерина Шляпникова и Сергей Свинарев в каноэ-двойке.

Игры БРИКС в Казани завершатся 23 июня. Еще два комплекта наград — по акробатическому рок-н-роллу — будет разыграно в Москве. Сборная России досрочно заняла первое место в общекомандном зачете.