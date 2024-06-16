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Игры БРИКС

Сегодня, 17:25

Российские легкоатлетки заняли весь подиум в беге на 1500 м на Играх БРИКС

Алина Савинова
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Российская легкоатлетка Светлана Аплачкина завоевала золото в беге на 1500 м на Играх БРИКС в Казани.

Чемпионка страны преодолела дистанцию за 4 минуты 12,06 секунды. Второе и третье места заняли ее соотечественницы Яна Перепелица (4.13,00) и Юлия Попова (4.13,91).

В забеге на 200 м среди женщин медали достались также россиянкам — Наталье Комбаровой (23,10 с), Виктории Максимовой (23,29) и Вере Филатовой (23,55).

У мужчин в беге на 200 м победил Константин Крылов, который пробежал дистанцию за 20,63 секунды. Вторым стал представитель ЮАР Лакило Молейан Летлогоноло (20,69). Тройку призеров замкнул Анимеш Куджур из Индии (20,79).

В дисциплине «тройной прыжок» у мужчин победителем стал россиянин Дмитрий Чижиков (16,80 м). Следом расположились его соотечественники Виталий Павлов (16,75) и Илья Телькунов (16,74).

Логотип Игр БРИКС. Игры БРИКС 2024 — основная информация: когда и где пройдут, какие страны участвуют и где смотреть

легкая атлетика
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