Российские синхронистки выиграли техническую программу на Играх БРИКС

Сборная России по синхронному плаванию одержала победу в технической программе на Играх БРИКС в Казани.

Национальную команду представляли следующие спортсменки: Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Екатерина Коссова, Варвара Креопалова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Агния Тулупова.

Победительницы соревнований набрали 341,7363 балла. На втором месте расположились синхронистки из КНДР (273,2816). Бронзовую медаль завоевала национальная команда Белоруссии (260,5641).

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня.