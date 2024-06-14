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Игры БРИКС

Сегодня, 20:30

Российские синхронистки выиграли техническую программу на Играх БРИКС

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Сборная России по синхронному плаванию одержала победу в технической программе на Играх БРИКС в Казани.

Национальную команду представляли следующие спортсменки: Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Екатерина Коссова, Варвара Креопалова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Агния Тулупова.

Победительницы соревнований набрали 341,7363 балла. На втором месте расположились синхронистки из КНДР (273,2816). Бронзовую медаль завоевала национальная команда Белоруссии (260,5641).

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня.

Логотип Игр БРИКС. Игры БРИКС 2024 — основная информация: когда и где пройдут, какие страны участвуют и где смотреть

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