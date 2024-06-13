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Игры БРИКС

Сегодня, 21:00

Гимнаст Маринов об иностранцах на Играх БРИКС: «Думал, что конкуренция будет серьезнее. Много кого не хватило»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российский гимнаст болгарского происхождения Даниел Маринов поделился своими впечатлениями от конкуренции на Играх БРИКС в Казани.

«Есть сильные ребята, талантливые, но, если честно говорить, на самом деле думал, что конкуренция будет посильнее, посерьезнее. Пока что, к сожалению, основная борьба все-таки шла между россиянами, между нашими спортсменами. Из других стран я не особо даже и смотрел, кто и как соревнуется.

Сборная Китая? Много кого не хватило, не только китайцев. Но все же понимают, какая ситуация сейчас в мире, так что я рад, что в любом случае много стран удалось собрать, приятно видеть такое международное представительство. Турнир состоялся», — сказал Маринов.

Даниел занял первое место в многоборье у мужчин, вторым стал Артур Далалоян, третье место занял Савелий Съедин.

Даниел Маринов. «У меня серьезные проблемы с плечом — пришлось упрощать программу». Болгарин из Татарстана победил на Играх БРИКС за Россию

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