РУСАДА на Играх БРИКС в Казани проверило на допинг двух шахматистов

Спортсмены из 10 стран, участвовавшие в 2024 году в Играх БРИКС, были проверены на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), среди протестированных оказались два шахматиста, сообщает ТАСС.

Инспекторы допинг-контроля РУСАДА взяли допинг-пробы у участников Игр БРИКС из России, Азербайджана, Белоруссии, Бразилии, Киргизии, Китая, Монголии, Пакистана, Узбекистана и ЮАР.

Всего было взято 86 проб, проверку прошли представители 18 видов спорта. Больше всех проб сдали легкоатлеты (12), по девять — пловцы и борцы, по восемь — представители академической гребли и тяжелоатлеты, по шесть — боксеры, дзюдоисты и самбисты, пять — байдарочники и каноисты, по две — каратисты, конники, мастера настольного тенниса, спортивные гимнасты, теннисисты, фехтовальщики, шахматисты и представительницы художественной гимнастики, одна допинг-проба была взята у борца куреш.

Игры БРИКС прошли с 12 по 23 июня в Казани. В них приняли участие спортсмены более чем из 80 стран мира, было разыграно 387 комплектов наград.