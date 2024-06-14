Самбо на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 14 июня

В пятницу, 14 июня, состоятся финальные поединки по самбо в рамках Спортивных Игр стран БРИКС. Медали разыграют в весовых категориях 88 килограммов, 98 килограммов, свыше 98 килограммов у мужчин и 65 килограммов, 72 килограммов, 80 килограммов, свыше 80 килограммов у женщин. Состязания состоятся во дворце единоборств «Ак Барс» в Казани (Татарстан). Начало — в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире следить за соревнованиями по самбо можно на телеканале «Матч! Страна». Эфир начнется в 16.25 мск.

Результаты первого соревновательного дня по самбо доступны на официальном сайте турнира.

Игры БРИКС стартовали 11 июня и завершатся 24 июня. Соревнования принимает Казань. Главная цель турнира — укрепление дружеских спортивных связей между государствами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.