Сборная Армении снялась с Игр БРИКС в художественной гимнастике

Лидер сборной Армении по художественной гимнастке Сильва Саргсян сообщила в соцсетях, что ни она, ни ее команда не выступят на Играх БРИКС в Казани. Турнир по художественной гимнастики пройдет в столице Татарстана с 20 по 22 июля среди взрослых спортсменок (сениорок) и юниорок.

«Дорогие друзья, болельщики и все, кто меня очень ждет в Казани на Играх БРИКС. К большому сожалению, команда Армении снялась с соревнований и я не буду принимать участие», — написала Саргсян в своем Телеграм-канале.

В марте этого года Сильва принимала участие в турнире «Гран-при Москва» и стала его призером в некоторых видах программы.