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Игры БРИКС

Сегодня, 21:23

Сборная России выиграла 239 медалей за четыре дня Игр БРИКС

Алина Савинова
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Сборная России уверенно лидирует в общекомандном зачете по итогам четырех соревновательных дней на Играх БРИКС.

Российские спортсмены на данный момент завоевали 239 медалей: 111 золотых, 80 серебряных и 48 бронзовых.

На второй строчке с 93 медалями расположилась сборная Белоруссии (20-34-39). Тройку лидеров замыкает Китай, у которого 36 наград (17-11-8).

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. На турнир приехало 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран. Всего на соревнованиях представлено 27 видов спорта, большая часть представленных дисциплин является олимпийскими.

Логотип Игр БРИКС. Игры БРИКС 2024 — основная информация: когда и где пройдут, какие страны участвуют и где смотреть
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