Сборная России выиграла 239 медалей за четыре дня Игр БРИКС

Сборная России уверенно лидирует в общекомандном зачете по итогам четырех соревновательных дней на Играх БРИКС.

Российские спортсмены на данный момент завоевали 239 медалей: 111 золотых, 80 серебряных и 48 бронзовых.

На второй строчке с 93 медалями расположилась сборная Белоруссии (20-34-39). Тройку лидеров замыкает Китай, у которого 36 наград (17-11-8).

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. На турнир приехало 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран. Всего на соревнованиях представлено 27 видов спорта, большая часть представленных дисциплин является олимпийскими.