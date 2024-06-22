Сборная России выиграла 502 медали за 10 дней Игр БРИКС

В субботу, 22 июня, завершился 10-й соревновательный день на Играх БРИКС в Казани.

В этот день было разыграно 80 комплектов медалей. Спортсмены состязались друг с другом в таких дисциплинах, как фехтование, художественная гимнастика, бокс, дзюдо и других.

За все время сборная России выиграла 502 медали (262 золотых, 141 серебряную и 99 бронзовых). Россияне еще двумя днями ранее досрочно обеспечили себе первое место в медальном зачете Игр БРИКС.

На втором месте в итоговой таблице располагается Белоруссия, у которой 247 медалей (55+85+107). На третьей строчке идет Китай с 62 наградами (20+24+18).

Игры БРИКС проходят в Казани и завершатся 23 июня.