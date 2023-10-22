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Игры БРИКС

Сегодня, 17:42

Сборная России выиграла общекомандный зачет Игр БРИКС

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная России выиграла общекомандный медальный зачет Игр БРИКС в Дурбане (ЮАР).

34 россиянина приняли участие в шести видах спорта, представленных на Играх: плавание, теннис, бадминтон, пляжный волейбол, настольный теннис, спорт лиц с поражением ОДА.

Сборная России завоевала 59 медалей, из которых 35 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых.

Второе место в общекомандном зачете заняла сборная Китая (55 наград), третьей стала команда ЮАР (51), четвертой — Индия (27).

Всего в Играх БРИКС приняли участие 284 спортсмена.

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