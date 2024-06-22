Сборная Узбекистана подвергалась давлению МОК из-за поездки на Игры БРИКС

Сборные Узбекистана по разным видам спорта подвергались давлению Международного олимпийского комитета (МОК) из-за участия в Играх БРИКС, рассказали «СЭ» два источника, знакомые с ситуацией.

В частности, в национальные федерации по нескольким видам спорта приходили письма из МОК с угрозой санкций в случае поездки на Игры БРИКС, говорит собеседник «СЭ». Спортсменов призывали выбрать «БРИКС или Олимпиаду», поэтому, к примеру, борцы послали в Казань неоптимальный состав.

Подобные письма рассылались и в другие сборные, утверждает другой источник.

Игры БРИКС проходят в Казани и Москве 12-24 июня по 27 видам спорта. По состоянию на данный момент в них приняли участие спортсмены из 54 стран.