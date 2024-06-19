Шахматист Артемьев прокомментировал победу на турнире по рапиду на Играх БРИКС

Российский шахматист Владислав Артемьев поделился мнением о победе на личном турнире по рапиду на Играх БРИКС.

«Перед стартом турнира я думал, что являюсь одним из фаворитов соревнований, но все оказалось не так просто. Перед последним туром я был уже более пессимистичен, потому что мне пришлось играть черными против Андрея Есипенко, а мой главный конкурент Максим Царук играл против крепкого, но уступающего ему в классе шахматиста. Видимо, удача мне сопутствовала, потому я спас позицию, а Максим сыграл вничью», — приводит слова Артемьева ТАСС.

Артемьев стал победителем личного турнира по рапиду на Играх БРИКС, набрав 7,5 очка в девяти партиях. Он обошел по дополнительным показателям белоруса Максима Царука и китайца Бай Цзиньши.

19 июня на Играх БРИКС шахматисты разыграют медали в блице.