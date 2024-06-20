Лагно об Играх БРИКС: «Видно, что я выиграла с большим отрывом, но было и везение»

Трехкратная чемпионка мира по блицу, чемпионка мира по рапиду Екатерина Лагно в интервью «СЭ» поделилась впечатлениями от победы на Играх стран БРИКС в Казани.

«Организация хорошая, выигрывать всегда приятно. Поэтому, конечно, только самые лучшие впечатления остаются. На самом деле по очкам, конечно, видно, что я выиграла с большим отрывом, но были и правда моменты непростые. Борьба была в любом случае, все борются, просто мне сегодня, можно сказать, еще и везло.



Я имею в виду, что в ключевые моменты было и везение в мою пользу. Без этого никуда. В блице вообще все так быстро меняется. Бывает — в одну сторону, бывает — в другую... И все же, наверное, когда набираешь 10,5 из 11, то дело не только в везении. Мне кажется, что здесь в мужскую сетку заявляться было нельзя. Но у меня и таких мыслей особо не было. Да и таких мыслей, слава Богу, сейчас нет», — сказала Лагно.

Игры стран БРИКС завершатся 23 июня.