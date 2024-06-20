Тарпищев: «В этом году турнир по теннис ну Играх БРИКС прошел на хорошем уровне»

Сегодня, 04:44
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что соревнования по теннису на Играх БРИКС прошли на самом высоком уровне.
«Все прошло великолепно, Казань давно проводит соревнования на высочайшем уровне. В прошлом году мы играли на Играх БРИКС в ЮАР, там мы китайцев обыграли, а сейчас в турнире приняло участие большее количество стран. Турнир по теннису развивается, в этом году он прошел на хорошем уровне, и я надеюсь, что со временем он станет еще более представительным», — цитирует ТАСС Тарпищева.
Игры БРИКС проходят в Казани и завершатся 23 июня.