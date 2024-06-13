Штангист Гараев выиграл золотую медаль на Играх БРИКС

Российский штангист Зульфат Гараев на Играх БРИКС занял первое место в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 73 кг.

Гараев установил рекорд России в рывке — 156 кг, а также поднял 180 кг в толчке, аоказав в сумме результат 336 кг. Второе место занял россиянин Сергей Петров (332 кг), третьим стал белорус Вадим Лихорад (326 кг).

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня.

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