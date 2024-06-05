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Игры БРИКС

Сегодня, 15:05

Шубенков считает, что способен прибавить к Играм БРИКС

Алина Савинова
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Чемпион мира Сергей Шубенков рассчитывает к Играм БРИКС набрать более лучшую физическую форму. В этом сезоне он не одержал ни одной победы.

«Продолжаю ли испытывать боли в ноге? Когда бегу, то она в принципе не болит, но я сейчас занимаюсь тем, что в основном лечусь, восстанавливаюсь, а надо же тренироваться. Я в каком-то поддерживающем режиме сейчас живу, чтобы совсем не превратиться в полную кашу, и поэтому мне надо с болячками разобраться в первую очередь. Могу ли я прибавить к Играм БРИКС? Конечно. Просто надо, опять же, хотя бы немного разобраться с проблемами, которые есть», — цитирует спортсмена ТАСС.

Игры БРИКС пройдут с 12 по 24 июня в Казани, соревнования по легкой атлетике запланированы на 15 и 16 июня.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
Сергей Шубенков
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