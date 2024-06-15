Синхронист Мальцев не ставил цель завоевать определенное количество медалей на Играх БРИКС

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Мальцев рассказал, что не ставил перед собой цель завоевать определенное количество медалей на Играх БРИКС в Казани.

Ранее Мальцев вместе с Олесей Платоновой одержал победу в произвольной программе. Всего на турнире спортсмен стал обладателем четырех золотых наград.

«В целом мы довольны своим результатом, у нас была сложная программа. Сегодня у меня последний вид был, поэтому настраивался как на последний бой. Я не думал о количестве медалей, не ставил себе каких-то целей по ним, самое главное — это хорошее выступление и оценки», — цитирует Мальцева ТАСС.

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня.