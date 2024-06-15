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Игры БРИКС

Сегодня, 13:02

Синхронист Мальцев не ставил цель завоевать определенное количество медалей на Играх БРИКС

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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Мальцев рассказал, что не ставил перед собой цель завоевать определенное количество медалей на Играх БРИКС в Казани.

Ранее Мальцев вместе с Олесей Платоновой одержал победу в произвольной программе. Всего на турнире спортсмен стал обладателем четырех золотых наград.

«В целом мы довольны своим результатом, у нас была сложная программа. Сегодня у меня последний вид был, поэтому настраивался как на последний бой. Я не думал о количестве медалей, не ставил себе каких-то целей по ним, самое главное — это хорошее выступление и оценки», — цитирует Мальцева ТАСС.

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня.

Источник: ТАСС
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