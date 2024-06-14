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Игры БРИКС

Сегодня, 16:58

Синхронист Мальцев прокомментировал победу на Играх БРИКС, где он был единственным участником

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Четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев прокомментировал свою победу на Играх БРИКС в произвольной программе, где он был единственным заявленным участником.

«Сегодня на соревнованиях конкуренции не было, потому что я выступал отдельно. Я больше настраивался, чтобы показать максимально хорошее исполнение программы. Главное, чтобы была возможность выступать, — здесь, на Играх БРИКС, я выступаю в четырех видах программы», — приводит слова Мальцева ТАСС.

Днем ранее, в четверг, 13 июня, Мальцев одержал победу в технической программе, где у него был один соперник.

Источник: ТАСС
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