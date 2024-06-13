Синхронистка Дорошко была счастлива услышать гимн России на Играх БРИКС

Российская синхронистка Майя Дорошко испытывала счастье и гордость во время исполнения гимна России в честь победы на Играх БРИКС. В четверг Дорошко и Светлана Колесниченко стали победительницами Игр БРИКС в технической программе.

«Эмоции самые положительные. Когда звучит гимн России, я всегда испытываю гордость и счастье от победы, от того, что соревнование подошло к концу. Надеюсь, что впереди будет еще много таких соревнований», — приводит ТАСС слова Дорошко.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня.