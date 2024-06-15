Синхронное плавание на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 15 июня

Соревнования по синхронному плаванию в рамках Спортивных Игр стран БРИКС пройдут 15 июня

В субботу, 15 июня, пройдут соревнования по синхронному плаванию в рамках Спортивных Игр стран БРИКС. В программе: произвольные программы в смешанном дуэте (мужчины, женщины) и в группе (мужчины, женщины). Выступления пройдут в УСК «Дворец водных видов спорта» в Казани (Татарстан). «СЭ» публикует расписание телетрансляций. Время начала — московское.

Синхронное плавание на Играх БРИКС: расписание трансляций

09:55. Синхронное плавание. Смешанный дуэт. Произвольная программа — «Матч ТВ» и «Матч! Страна»

14:55. Синхронное плавание. Группа. Произвольная программа — «Матч! Страна».

Также следить за Играми бесплатно можно онлайн-сервисе VK Video.

Результаты предыдущих соревновательных дней доступны на официальном сайте Игр БРИКС.

Ежегодные соревнования проходят в Казани с 11 по 24 июня.