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Игры БРИКС

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Скачки — Сабантуй 2024 на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию 21 июня

21 июня пройдут скачки на лошадях на Играх БРИКС 2024 в честь Сабантуя
Конь.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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21 июня в Казани на Играх БРИКС 2024 пройдут конные скачки в честь праздника Сабантуй 2024. По традиции главные события праздника состоятся на Казанском ипподроме.

Смотреть прямую трансляцию скачек на Играх БРИКС 2024 можно будет на телеканале «Конный мир». Эфир начнется в 16.10 по московскому времени.

Сабантуй, который также называют «праздник плуга», символизирует собой окончание весенних полевых работ и особенно любим в Татарстане. Его празднование в Казани в 2024 году пройдет 23 июня.

На старт скачек 21 июня выйдут 16 кобыл, в числе которых победительницы и призеры групповых скачек: Теодория, Пандорра Архыз, Самурия, Миднайта, Серафима, Гуд Гёл, Димаша и Алреди Квин.

Ознакомиться с расписанием и трансляциями соревнований Игр БРИКС 2024 21 июня можно по ссылке на материал «СЭ».

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