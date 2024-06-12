Состав сборной России на Игры БРИКС 2024: кто выступает на соревнованиях в Казани

Игры БРИКС в 2024 году пройдут с 11 по 24 июня в Казани. Турнир состоится в преддверии октябрьского саммита БРИКС, который также состоится в столице Республики Татарстан.

Соревнования пройдут по 27 видам спорта. В их числе бадминтон, бокс, брейкинг, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, каратэ, корэш, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол и другие.

К участию в соревнованиях были приглашены более 90 стран. На Играх ожидается более 4500 участников из стран БРИКС+ и приглашенных государств. Примечательно, что Россия будет участвовать под своим флагом.

Состав сборной России на Игры БРИКС в некоторых видах спорта

Плавание

Мужчины

Егор Бахур, Дмитрий Гужевкин, Анатолий Гусенков, Роман Жидков, Герман Зажирский Герман, Илья Захариков, Мирон Лифинцев, Ярослав Лозе, Иван Тарасов, Андрей Черепков, Вячеслав Зуев, Николай Колесников, Георгий Яковлев, Кирилл Савич, Егор Баранов, Валерий Петрушин, Ярослав Соколовский, Григорий Вековищев, Роман Ячменев, Михаил Щербаков, Михаил Быков, Егор Бабинич.

Женщины

Ралина Гилязова, Софья Дьякова, Влада Егги, Виктория Машкина, Ксения Мишарина, Мария Полещук, Елизавета Прохорова, Дарья Рогожинова, Анастасия Саратова, Милана Степанова, Арина Хитева, Кира Манохина, Алиса Захарова, Анастасия Котельникова, Дарья Зарубенкова, Варвара Хвесюк, Арина Пантина, Виктория Блинова, Мария Осетрова, Анастасия Шиленкова, Серафима Фокина, Виктория Макарова.

Прыжки в воду

Мужчины

Никита Шлейхер (вышка, трамплин, трамплин синхрон), Александр Бондарь (вышка, вышка сихрон), Александр Черепахин (трамплин), Руслан Терновой (вышка сихрон, вышка микст), Евгений Кузнецов (трамплин синхрон), Илья Молчанов (трамплин микст)

Женщины

Юлия Тимошинина (вышка, вышка синхрон, вышка микст), Виктория Казанцева (вышка), Елизавета Кузина (трамплин, трамплин микст), Кристина Ильиных (трамплин), Анна Конаныхина (вышка синхрон), Надежда Трифонова (трамплин синхрон), Ульяна Клюева (трамплин синхрон)

Давид Белявский. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивная гимнастика

Мужчины

Давид Белявский, Артур Далалоян, Даниел Маринов, Никита Нагорный, Сергей Найдин, Владислав Поляшов; вне конкурса — Илья Заика, Кирилл Прокопьев, Савелий Съедин, Алексей Усачев.

Женщины

Мария Агафонова, Ангелина Мельникова, Лейла Васильева, Елена Герасимова, Анна Калмыкова, Людмила Рощина; вне конкурса — Екатерина Андреева, Алена Глотова, Виктория Листунова, Кристина Шаповалова.

Художественная гимнастика

Международная Ассоциация клубов художественной гимнастики «Небесная грация». Индивидуальная программа. Сениорки. Мария Борисова (Россия), Владислава Николаенко (Россия), Дарья Грохотова (Белоруссия), Виктория Беспалова (Россия).

Юниорки. Кристина Войтенко (Россия), Каролина Тарасова (Россия), Ксения Савинова (Россия), Асель Арапова (Киргизия).

Групповые упражнения

Сениорки. Команда Нижегородской области (Янина Сиротинина, Виктория Кирнус, Софья Ивашина, Алла Корягина, Анна Тринеева, Злата Девятьярова).

Юниорки. Команда Санкт-Петербурга ЦХГ «Жемчужина» (София Породнова, Ева Калинина, Владислава Наренкова, Мария Куприянова, Арина Качаева, Кира Петрова)

Сборная России (состав неполный). Диана Чугунихина, Анна Попова, Лала Крамаренко, Милена Щенятская, Карина Киреева.

Фехтование

Сабля

Мужчины: Камиль Ибрагимов, Дмитрий Даниленко, Кирилл Тюлюков, Анатолий Костенко.

Женщины: Софья Великая, Яна Егорян, Ольга Никитина, Вероника Булукова.

Рапира

Мужчины: Тимур Сафин, Кирилл Бородачев, Антон Бородачев, Владислав Журавлев.

Женщины: Марта Марьянова, Полина Волобуева, Анна Соловьева, Владислава Пенюшкина.

Шпага

Мужчины: Георгий Бруев, Павел Бузинов, Алексей Удовиченко, Артем Саркисян.

Женщины: Татьяна Гудкова, Айзанат Муртазаева, Яна Бекмурзова, Милен Бавуге Хабимана.

Шахматы

Мужчины

Владислав Артемьев, Андрей Есипенко.

Женщины

Екатерина Лагно, Валентина Гунина.

Синхронное плавание

Светлана Колесниченко, Майя Дорошко, Майя Гурбанбердиева, Дарья Гелошвили, Александр Мальцев, Олеся Платонова, Варвара Креопалова, Екатерина Коссова, Анастасия Бахтырева, Татьяна Гайдай, Елизавета Минаева, Елизавета Смирнова, Эвелина Симонова, Агния Тулупова, Анна Андрианова, Алена Бакай, Елизавета Бренер, Ксения Ефимова, Александра Кленина, Александра Кузнецова, Алина Румянцева, Анастасия Сидорина, Вероника Соколова, Ольга Тютюник, Александра Шмидт.

Сергей Шубенков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Легкая атлетика

Спринтерский бег

Мужчины: Константин Крылов, Данила Тен, Владислав Скулин. Андрей Лукин, Данил Росляков.

Женщины: Кристина Макаренко Наталья Комбарова, Юлия Караваева, Анна Татькова, Вера Филатова, Виктория Максимова.

Стайерский бег

Мужчины: Савелий Савлуков, Александр Масютенко, Дмитрий Разумов, Артем Арасланов, Максим Шелих, Константин Холмогоров, Даниил Некрасов, Сергей Дубровский, Владислав Подзвездов.

Женщины: Полина Ткалич, Анна Садовничева, Вероника Архипова, Антонина Кривошапка, Екатерина Иванова, Мария Прохорец, Екатерина Самуйлова, Нигина Тухтаева, Светлана Аплачкина, Юлия Попова, Яна Перепелица.

Бег с барьерами

Мужчины: Артем Макаренко, Сергей Шубенков, Матвей Герасимов, Федор Иванов, Денис Новосельцев, Владимир Лысенко.

Женщины: Виктория Погребняк, Валерия Громова, Ксения Примак. Эмилия Тангара, Кристина Вершинина, Ирина Баулина.

Бег на выносливость и стипл-чез

Мужчины: Владимир Никитин, Анатолий Рыбаков, Евгений Рыбаков, Константин Плохотников, Никита Калганов, Петр Швецов.

Женщины: Любовь Дубровская, Ольга Вовк, Мария Ермакова, Екатерина Ивонина, Анна Тропина, Анастасия Красильникова.

Ходьба

Мужчины: Сергей Кожевников, Василий Мизинов, Сергей Широбоков.

Женщины: Рейхан Каграманова, Эльвира Хасанова, Надежда Сергеева.

Данил Лысенко. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Прыжки

Высота

Мужчины: Данил Лысенко, Никита Анищенков, Илья Иванюк.

Женщины: Мария Кочанова, Кристина Королева, Полина Парфененко.

Шест

Мужчины: Александр Соловьев, Тимур Моргунов, Михаил Шмыков.

Женщины: Полина Кнороз, Аксана Гатауллина, Татьяна Калинина.

Длина

Мужчины: Артем Чермошанский, Юрий Ожгибесов, Артемий Коленченко.

Женщины: Елена Соколова, Екатерина Левицкая, Рамиля Валитова.

Тройной

Мужчины: Виталий Павлов, Дмитрий Чижиков, Илья Телькунов.

Женщины: Дарья Нидбайкина, Екатерина Конева, Валерия Воловликова.

Метания

Ядро

Мужчины: Максим Афонин, Александр Лесной, Константин Лядусов.

Женщины: Алена Гордеева, Снежана Трофимец, Ольга Батырева.

Диск

Мужчины: Алексей Худяков, Александр Добренький, Семен Бородаев.

Женщины: Елена Панова, Мария Огрицко, Виолетта Игнатьева.

Молот

Мужчины: Валерий Пронкин, Андрей Романов, Евгений Коротовский.

Женщины: Елизавета Царева, Анастасия Григорьева, Алисия Наумова.

Копье

Мужчины: Борис Бездольный, Дмитрий Тарабин, Николай Орлов. Московская область, Кабардино-Балкарская Республика.

Женщины: Элла Кузнецова, Майя Богатырева, Вера Маркарян.

Многоборье

Мужчины: Арсений Елфимов, Степан Кекин, Александр Комаров.

Женщины: Елизавета Слободянюк, Юлия Сохацкая, Светлана Антошина.

Вольная борьба

Рамиз Гамзатов (до 57 кг), Башир Магомедов (до 61 кг), Абасгаджи Магомедов (до 65 кг), Курбан Шираев (до 70 кг), Анзор Закуев (до 74 кг), Магомед Магомаев (до 79 кг), Малик Шаваев (до 86 кг), Алан Багаев (до 92 кг), Бады-Маадыр Самдан (до 97 кг), Шамиль Мусаев (до 125 кг).

Греко-римская борьба

Виталий Кабалоев (до 55 кг), Эмин Сефершаев (до 60 кг), Сергей Емелин (до 63 кг), Руслан Бичурин (до 67 кг), Нарек Оганян (до 72 кг), Сергей Степанов (до 77 кг), Рафаэль Юнусов (до 82 кг), Вааг Маргарян (до 87 кг), Николай Хоменко (до 97 кг), Нохчо Лабазанов (до 130 кг).

Женская борьба

Елизавета Смирнова (до 50 кг), Милана Дадашева (до 53 кг), Александра Скиренко (до 55 кг), Марина Симонян (до 57 кг), Светлана Липатова (до 59 кг), Екатерина Кошкина (до 62 кг), Валерия Дондупова (до 65 кг), Вусала Парфианович (до 68 кг), Олеся Безуглова (до 72 кг), Екатерина Букина (до 76 кг).

Гамзат Заирбеков. Фото Соцсети

Дзюдо

Мужчины. Гамзат Заирбеков (60 кг), Иван Черных (66 кг), Армен Агаян (73 кг), Абас Азизов (81 кг), Мансур Лорсанов (90 кг), Нияз Билалов (100 кг), Александр Шалимов (свыше 100 кг).

Женщины. Аина Моисеева (48 кг), Глафира Борисова (52 кг), Ирина Зуева (57 кг), Камила Бадурова (63 кг), Дарья Храмойкина (70 кг), Надежда Татарченко (78 кг), Дарья Владимирова (свыше 78 кг).

Академическая гребля

Мужчины. Юрий Щелоков (LM1x, LM2x), Александр Туфанюк (LM1x, LM2x), Александр Яковлев (М1х, М4х), Александр Вязовкин (М1х), Илья Иванов (М2-, М4-, М8+), Иван Кладов (М2-, М4-, М8+), Роман Ломачев (М2-, М4-, М8+), Алексей Воробьев (М2-, М4-, М8+), Антон Васин (М2х, М4х), Максим Жевлаченко (М2х, М4х), Александр Ковальский (М4х), Артем Косов (М8+), Илья Кондратьев (М8+), Олег Дудко (М8+), Павел Сорин (М8+), Евгений Терехов (М8+)

Женщины. Анастасия Лебедева (LW1х, LW2x), Наталия Гужинова (LW2x, LW1х), Кира Ювченко (W1х, W2х, W4х), Анастасия Любич (W1х, W2х, W4х), Марина Рубцова (W2-, W4-, W8+), Валентина Плаксина (W2-, W4-, W8+), Екатерина Глазкова (W2-, W4-, W8+), Екатерина Севостьянова (W2-, W4-, (W8+), Мария Боталова (W4х), Татьяна Усцелемова (W4х), Виолетта Зинина (W8+), Виктория Луганская (W8+), Анастасия Тиханова (W8+), Елизавета Ковина (W8+), Елизавета Крылова (W8+)

Самбо

Мужчины. Павел Иванов (до 58 кг), Кирилл Бажин (до 64 кг), Амир Хакуй (до 71 кг), Даниил Орлов (до 79 кг), Аслан Абазов (до 88 кг), Кирилл Князьков (до 98 кг), Степан Солдатенков (свыше 98 кг)

Женщины. Софья Емелюкова (до 50 кг), Софья Циброва (до 54 кг), Эльмира Кахраманова (до 59 кг), Екатерина Голубева (до 65 кг), Евгения Чиреш (до 72 кг), Ксения Задворнова (до 80 кг), Ольга Михеева (свыше 80 кг)

Андрей Пегливанян. Фото Соцсети

Бокс

Мужчины. Володя Мнацаканян (48 кг), Баир Батлаев (51 кг). Максим Кузнецов (54 кг), Андрей Пегливанян (57 кг), Аршак Товмасян (60 кг), Илья Попов (63,5 кг), Карен Соловьев (67 кг), Сергей Колденков (71 кг), Сергей Сергеев (75 кг), Бешто Шавлаев (80 кг), Вадим Щеблыкин (86 кг), Рамазан Ханапиев (92 кг), Давид Суров (свыше 92 кг).

Женщины. Лия Патлай (48 кг), Карина Коробова (50 кг), Анна Аэдма (52 кг), Наталья Самохина (54 кг), Людмила Воронцова (57 кг), Надежда Голубева (60 кг), Алина Пушкарь(63 кг), Азалия Аминева (66 кг), Людмила Котлярова (70 кг), Елена Гапешина (75 кг), Салтанат Меденова (81 кг), Ксения Олифиренко (свыше 81 кг).

Настольный теннис

Мужчины. Россия-1: Максим Гребнев, Кирилл Скачков, Никита Артеменко, Владимир Сидоренко, Лев Кацман. Россия-2: Александр Шибаев, Денис Ивонин, Сергей Рыжов, Дмитрий Виноградов, Евгений Тихонов.

Женщины. Россия-1: Элизабет Абраамян, Мария Тайлакова, Влада Воронина, Яна Носкова, Полина Михайлова. Россия-2: Ольга Воробьева, Арина Слаутина, Екатерина Зиронова, Злата Терехова, Валерия Коцюр.

Основная информация о предстоящих Играх БРИКС доступна в материале на сайте «СЭ».