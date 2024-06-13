Спортивная гимнастика на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 13 июня

13 июня пройдут соревнования в личном многоборье у гимнастов на Играх БРИКС

13 июня в Центре гимнастики в Казани пройдут соревнования финального раунда в личном многоборье в спортивной гимнастике на Играх БРИКС 2024. Мужчины и женщины выступят в разные временные слоты в два этапа.

Гимнасты будут соревноваться в мужском личном многоборье в 11.30 по московскому времени и в 15.30. Женщины — в 11.50 и в 15.50.

Смотреть прямую трансляцию соревнований по спортивной гимнастике 13 июня можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru в 11.25 мск и в 15.25. В прямом эфире личное многоборье также покажут в онлайн-сервисе VK Video.

В составе сборной России в Казани выступят следующие известные гимнасты: Никита Нагорный, Даниел Маринов и Ангелина Мельникова. Ознакомиться подробнее с расписанием соревнований и трансляциями 13 июня на Играх БРИКС 2024 можно по ссылке на материал «СЭ».

Всего на соревнованиях будет разыграно 387 комплектов медалей. Узнать точное количество комплектов медалей по видам спорта можно на официальном сайте Игр БРИКС.