Спортивная гимнастика на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 14 июня

14 июня на Играх БРИКС 2024 в Центре гимнастики в Казани пройдут соревнования финального раунда в спортивной гимнастике. Мужчины выступят в следующих дисциплинах: вольные упражнения, конь и кольца. Женщины — в опорном прыжке и в разновысоких брусьях.

Смотреть видеотрансляцию соревнований можно будет в прямом эфире и бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Она начнется в 14.55 по московскому времени. Выступления гимнастов также покажут в онлайн-сервисе VK Video.

В составе сборной России в Казани выступят следующие известные спортсмены: Никита Нагорный, Артур Далалоян и Давид Белявский.

Ознакомиться подробнее с расписанием соревнований и трансляциями 14 июня на Играх БРИКС 2024 можно в материале «СЭ».