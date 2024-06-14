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Игры БРИКС

Сегодня, 14:30

Спортивная гимнастика на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 14 июня

14 июня пройдут соревнования у гимнастов на Играх БРИКС 2024
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Гимнаст Давид Белявский.
Давид Белявский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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14 июня на Играх БРИКС 2024 в Центре гимнастики в Казани пройдут соревнования финального раунда в спортивной гимнастике. Мужчины выступят в следующих дисциплинах: вольные упражнения, конь и кольца. Женщины — в опорном прыжке и в разновысоких брусьях.

Смотреть видеотрансляцию соревнований можно будет в прямом эфире и бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Она начнется в 14.55 по московскому времени. Выступления гимнастов также покажут в онлайн-сервисе VK Video.

В составе сборной России в Казани выступят следующие известные спортсмены: Никита Нагорный, Артур Далалоян и Давид Белявский.

Ознакомиться подробнее с расписанием соревнований и трансляциями 14 июня на Играх БРИКС 2024 можно в материале «СЭ».

Спортивная гимнастика
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