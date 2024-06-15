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Игры БРИКС

Сегодня, 14:30

Спортивная гимнастика на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 15 июня

Соревнования по спортивной гимнастики в рамках Спортивных Игр стран БРИКС пройдут 15 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Давид Белявский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Финальные соревнования в отдельных видах спортивной гимнастики в рамках Игр БРИКС пройдут в субботу, 15 июня. В программе — опорные прыжки (мужчины), упражнения на бревне (женщины), упражнения на параллельных брусьях (мужчины), вольные упражнения (женщины), упражнения на перекладине (мужчины). Состязания состоятся в ФСТ «Центр гимнастики» в Казани (Татарстан). Начало — в 15.00 по московскому времени.

В прямом эфире выступления гимнастов бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ». Начнется эфир в 14.55 мск.

В общей сложности на Спортивных Играх стран БРИКС в спортивной гимнастике будет разыграно 12 комплектов медалей.

Среди участников от России примут участие звезды данного вида спорта: Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Ангелина Мельникова. Полностью список участников доступен в нашем материале.

Логотип Игр БРИКС. Игры БРИКС 2024 — основная информация: когда и где пройдут, какие страны участвуют и где смотреть

Артур Далалоян
Давид Белявский
Никита Нагорный
Спортивная гимнастика
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