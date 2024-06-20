Игры БРИКС 2024: расписание и трансляции соревнований 20 июня

Сегодня, 07:00
Восьмой соревновательный день на Спортивных играх стран БРИКС 2024 в Казани пройдет в четверг, 20 июня. В общей сложности спортсмены разыграют 34 комплекта медалей. Спортсмены будут соревноваться друг с другом в плавании, спортивной гребле, конном спорте, фехтовании, шахматах и гребле на байдарках и каноэ.
Бесплатные видеотрансляции Игр БРИКС 2024 проходят в прямом эфире в онлайн-сервисе VK Video и на каналах холдинга «Матч».
Расписание и трансляции соревнований 20 июня
«Матч ТВ»
11:55. Бокс.
15:55. Бокс.
«Матч Арена»
09:55. Художественная гимнастика. Юниорки. Индивидуальная программа. Квалификация.
14:55. Художественная гимнастика. Индивидуальная программа. Квалификация.
Полностью расписание и результаты доступны на официальном сайте соревнований.
Основная информация о предстоящих Играх БРИКС доступна в материале на сайте «СЭ».