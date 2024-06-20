Игры БРИКС 2024: расписание и трансляции соревнований 20 июня

Восьмой соревновательный день на Спортивных играх стран БРИКС 2024 в Казани пройдет в четверг, 20 июня. В общей сложности спортсмены разыграют 34 комплекта медалей. Спортсмены будут соревноваться друг с другом в плавании, спортивной гребле, конном спорте, фехтовании, шахматах и гребле на байдарках и каноэ.

Бесплатные видеотрансляции Игр БРИКС 2024 проходят в прямом эфире в онлайн-сервисе VK Video и на каналах холдинга «Матч».

Расписание и трансляции соревнований 20 июня

«Матч ТВ»

14:55. Борьба.

«Матч Страна»

09:55. Художественная гимнастика. 14:55. Борьба 17:55. Плавание 19:55. Фехтование «Матч Боец» 11:55. Бокс. 15:55. Бокс. «Матч Арена» 09:55. Художественная гимнастика. Юниорки. Индивидуальная программа. Квалификация. 14:55. Художественная гимнастика. Индивидуальная программа. Квалификация. Полностью расписание и результаты доступны на официальном сайте соревнований.

Основная информация о предстоящих Играх БРИКС доступна в материале на сайте «СЭ».