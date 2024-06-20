Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Новости
Главная
Игры БРИКС

Сегодня, 07:00

Игры БРИКС 2024: расписание и трансляции соревнований 20 июня

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Восьмой соревновательный день на Спортивных Играх стран БРИКС 2024 в Казани пройдет в четверг, 20 июня.
Фото Официальный сайт Игр БРИКС
Telegram Дзен

Восьмой соревновательный день на Спортивных играх стран БРИКС 2024 в Казани пройдет в четверг, 20 июня. В общей сложности спортсмены разыграют 34 комплекта медалей. Спортсмены будут соревноваться друг с другом в плавании, спортивной гребле, конном спорте, фехтовании, шахматах и гребле на байдарках и каноэ.

Бесплатные видеотрансляции Игр БРИКС 2024 проходят в прямом эфире в онлайн-сервисе VK Video и на каналах холдинга «Матч».

Расписание и трансляции соревнований 20 июня

«Матч ТВ»

14:55. Борьба.

«Матч Страна»

09:55. Художественная гимнастика.
14:55. Борьба
17:55. Плавание
19:55. Фехтование

«Матч Боец»

11:55. Бокс.

15:55. Бокс.

«Матч Арена»

09:55. Художественная гимнастика. Юниорки. Индивидуальная программа. Квалификация.

14:55. Художественная гимнастика. Индивидуальная программа. Квалификация.

Полностью расписание и результаты доступны на официальном сайте соревнований.

Основная информация о предстоящих Играх БРИКС доступна в материале на сайте «СЭ».

Логотип Игр БРИКС. Игры БРИКС 2024 — основная информация: когда и где пройдут, какие страны участвуют и где смотреть

0
Читайте также
Биография Сергея Бобровского: жизнь и карьера российского вратаря «Флориды»
«Матч ТВ» отстранил комментатора за фразу о «шмарах» в прямом эфире
Славянск-на-Кубани подвергся атаке со стороны ВСУ
Макдэвид – зверь с пачкой новых рекордов века, а Бобровского лишили домашнего чемпионства. Что произошло в пятом матче финала Кубка Стэнли
Возгорание резервуара произошло на территории нефтебазы в Тамбовской области
Против жительницы Хабаровска возбудили уголовное дело о госизмене
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Тарпищев: «В этом году турнир по теннису на Играх БРИКС прошел на хорошем уровне»

Художественная гимнастика на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 20 июня