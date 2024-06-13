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Игры БРИКС

Сегодня, 11:00

Игры БРИКС 2024: расписание и трансляции соревнований 13 июня

12 июня в Казани начались Спортивные Игры стран БРИКС 2024
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
В Казани начались Спортивные Игры стран БРИКС 2024.
Фото Игры БРИКС 2024, Telegram
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12 июня в Казани прошла торжественная церемония открытия Спортивных Игр стран БРИКС 2024. Сегодня, 13 июня, пройдет первый соревновательный день. Спортсмены разыграют 23 комплекта медалей.

«СЭ» публикует расписание соревнований по видам спорта. Время начала — московское.

Смотреть бесплатно трансляции соревнований Игр БРИКС 2024 можно в прямом эфире на каналах холдинга «Матч» и в онлайн-сервисе VK Video.

Предварительные соревнования

Теннис

(Академия тенниса)

  • с 10.00 — групповой этап, 18 матчей (мужчины, женщины)

Гребной спорт

(Центр гребных видов спорта)

  • с 11.00 — предварительные заезды (мужчины, женщины)

Бадминтон

(Центр бадминтона)

  • с 10.00 — одиночный разряд (мужчины, женщины)
  • с 15.00 — парный разряд (мужчины, женщины)

Настольный теннис

(Центр бокса и настольного тенниса)

  • с 10.00 — 1/8 финала, командные соревнования (женщины)
  • с 12.00 — 1/8 финала, командные соревнования (мужчины)
  • с 14.00 — 1/4 финала, командные соревнования (женщины)
  • с 16.00 — 1/4 финала, командные соревнования (мужчины)
  • с 18.00 — утешительные раунды (женщины)
  • с 18.30 — утешительные раунды (мужчины)

Финальные раунды

Тяжелая атлетика

(Спортивный комплекс «Тулпар»)

  • с 11.00 — соревнования в весовых категориях 61 кг и 73 кг (мужчины), 49 кг и 59 кг (женщины)

Спортивная гимнастика

(Центр гимнастики)

  • с 11.30 — личное многоборье (мужчины)
  • с 11.50 — личное многоборье (женщины)

Ушу

(ЛДС «Татнефть Арена»)

  • с 10.00 — предварительные поединки (мужчины, женщины)
  • с 16.00 — финальные соревнования (мужчины Цяншу, Няньдао, Гуньшу, женщины Дао шу, Няньгунь, Тайцзи Цзянь)

Синхронное плавание

(Дворец водных видов спорта)

  • с 10.00 — соло, техническая программа (женщины)
  • с 10.00 — соло, техническая программа (мужчины)
  • с 15.00 — дуэт, техническая программа (женщины)
  • с 19.00 — группа акробатическая

Самбо

(Дворец единоборств «Ак Барс»)

  • с 11.00 — предварительные и утешительные поединки, встречи за 3 место (мужчины, женщины)
  • с 16.30 — финальные поединки (58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг мужчины; 50 кг, 54 кг, 59 кг женщины)
Логотип Игр БРИКС. Игры БРИКС 2024 — основная информация: когда и где пройдут, какие страны участвуют и где смотреть
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