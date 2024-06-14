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Игры БРИКС

Сегодня, 07:30

Игры БРИКС 2024: расписание и трансляции соревнований 14 июня

Во второй соревновательный день на Играх БРИКС будет разыграно 40 комплектов наград
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Во второй соревновательный день на Играх БРИКС будет разыграно 40 комплектов наград.
Фото Официальный сайт Игр БРИКС
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Второй соревновательный день на Спортивных Играх стран БРИКС пройдет в пятницу, 14 июня, в Казани. Всего будет разыграно 40 комплектов наград. По видам спорта: гимнастика спортивная — 5, гребля академическая — 6, каратэ — 6, настольный теннис — 2, самбо — 7, синхронное плавание — 5, тяжелая атлетика — 3, ушу — 6.

Смотреть бесплатно трансляции соревнований Игр БРИКС 2024 можно в прямом эфире на каналах холдинга «Матч» и в онлайн-сервисе VK Video.

Игры БРИКС 2024: расписание и трансляции соревнований 14 июня

«Матч ТВ»

  • 09.55 — 10.40. Синхронное плавание. Соло. Произвольная программа. Женщины. Мужчины. Финалы. Прямая трансляция.
  • 14.55 — 18.10. Спортивная гимнастика. Отдельные виды. Мужчины: вольные упражнения, конь, кольца. Женщины: опорный прыжок, разновысокие брусья. Финалы. Прямая трансляция.
  • 18.25 — 20.00. Каратэ. Мужчины: весовые категории до 60 кг, до 67 кг, до 75 кг. Женщины: весовые категории до 50 кг, до 55 кг; ката. Финалы. Прямая трансляция.
  • 01.40 — 02.45 (в ночь с 14 на 15 июня). Самбо. Мужчины: весовые категории до 88 кг, до 98 кг, свыше 98 кг. Женщины: весовые категории до 65 кг, до 72 кг, до 80 кг, свыше 80 кг. Финалы. Трансляция в записи.
  • 02.45 — 03.45 (в ночь с 14 на 15 июня). Ушу. Мужчины: Тайцзи Цзянь, Чанцюань, Наньцюань. Женщины: Наньдао, Гуньшу, Цзяньшу. Финалы. Трансляция в записи.

«Матч! Страна»

  • 09.55 — 10.40. Синхронное плавание. Соло. Произвольная программа. Женщины. Мужчины. Финалы. Прямая трансляция.
  • 14.55 — 15.35. Синхронное плавание. Дуэты: произвольная программа. Смешанные дуэты: техническая программа. Финалы. Прямая трансляция.
  • 16.25 — 18.00. Самбо. Мужчины: весовые категории до 88 кг, до 98 кг, свыше 98 кг. Женщины: весовые категории до 65 кг, до 72 кг, до 80 кг, свыше 80 кг. Финалы. Прямая трансляция.
  • 18.00 — 18.55. Синхронное плавание. Соло. Произвольная программа. Женщины. Мужчины. Финалы. Трансляция в записи.
  • 18.55 — 19.30. Синхронное плавание. Группы. Техническая программа. Финал. Прямая трансляция.
  • 20.40 — 23.20. Спортивная гимнастика. Отдельные виды. Мужчины: вольные упражнения, конь, кольца. Женщины: опорный прыжок, разновысокие брусья. Финалы. Трансляция в записи.
  • 23.40 — 02.15 (в ночь с 14 на 15 июня). Ушу. Мужчины: Тайцзи Цзянь, Чанцюань, Наньцюань. Женщины: Наньдао, Гуньшу, Цзяньшу. Финалы. Трансляция в записи.
  • 02.30 — 04.05 (в ночь с 14 на 15 июня). Каратэ. Мужчины: весовые категории до 60 кг, до 67 кг, до 75 кг. Женщины: весовые категории до 50 кг, до 55 кг; ката. Финалы. Трансляция в записи.

«Матч! Арена»

  • 10.35 — 13.25. Спортивная гимнастика. Личное многоборье. Мужчины. Женщины. Финалы. Повтор трансляции от 13 июня.
  • 15.55 — 20.00. Ушу. Мужчины: Тайцзи Цзянь, Чанцюань, Наньцюань. Женщины: Наньдао, Гуньшу, Цзяньшу. Финалы. Прямая трансляция.
  • 21.00 — 21.45. Синхронное плавание. Соло. Произвольная программа. Женщины. Мужчины. Финалы. Трансляция в записи.
  • 21.45 — 22.45. Синхронное плавание. Дуэты: произвольная программа. Смешанные дуэты: техническая программа. Финалы. Трансляция в записи.
  • 22.25 — 23.00. Синхронное плавание. Группы. Техническая программа. Финал. Трансляция в записи.
  • 23.00 — 00.40 (в ночь с 14 на 15 июня). Самбо. Мужчины: весовые категории до 88 кг, до 98 кг, свыше 98 кг. Женщины: весовые категории до 65 кг, до 72 кг, до 80 кг, свыше 80 кг. Финалы. Трансляция в записи.
  • 01.10 — 04.40. Спортивная гимнастика. Отдельные виды. Мужчины: вольные упражнения, конь, кольца. Женщины: опорный прыжок, разновысокие брусья. Финалы. Трансляция в записи.

«Матч! Боец»

  • 22.35 — 23.40. Каратэ. Мужчины: весовые категории до 60 кг, до 67 кг, до 75 кг. Женщины: весовые категории до 50 кг, до 55 кг; ката. Финалы. Трансляция в записи.
  • 23.40 — 00.45 (в ночь с 14 на 15 июня). Самбо. Мужчины: весовые категории до 88 кг, до 98 кг, свыше 98 кг. Женщины: весовые категории до 65 кг, до 72 кг, до 80 кг, свыше 80 кг. Финалы. Трансляция в записи.
  • 00.45 — 01.50 (в ночь с 14 на 15 июня). Ушу. Мужчины: Тайцзи Цзянь, Чанцюань, Наньцюань. Женщины: Наньдао, Гуньшу, Цзяньшу. Финалы. Трансляция в записи.
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