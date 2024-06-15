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Игры БРИКС

Сегодня, 07:30

Игры БРИКС 2024: расписание и трансляции соревнований 15 июня

Опубликовано расписание Спортивных Игр стран БРИКС на 15 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Талисман Игр БРИКС.
Фото Официальный сайт Игр БРИКС
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15 июня состоится третий соревновательный день Спортивных Игр стран БРИКС. Полностью расписание доступно на официальном сайте соревнований. «СЭ» публикует список главных трансляций дня. Время начала — московское.

Расписание трансляций Игр БРИКС на 15 июня

«Матч ТВ»

09:55. Синхронное плавание. Смешанный дуэт. Произвольная программа

14:55. Спортивная гимнастика

«Матч! Страна»

09:55. Синхронное плавание. Смешанный дуэт. Произвольная программа

10:30. Самбо

14:55. Синхронное плавание. Группа. Произвольная программа

15:45. Легкая атлетика

20:40. Спортивная гимнастика. Отдельные виды

01:40. Ушу

04:40. Каратэ

«Матч! Арена»

18:25. Каратэ

21:55. Синхронное плавание. Смешанный дуэт. Произвольная программа

22:30. Синхронное плавание. Группа. Произвольная программа

23:50. Легкая атлетика

04:40. Ушу

Также следить за Играми бесплатно можно онлайн-сервисе VK Video.

Логотип Игр БРИКС. Игры БРИКС 2024 — основная информация: когда и где пройдут, какие страны участвуют и где смотреть

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