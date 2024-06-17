Игры БРИКС 2024: расписание и трансляции соревнований 17 июня

Сегодня, 07:30
В понедельник, 17 июня состоится пятый соревновательный день Спортивных Игр стран БРИКС. Полностью расписание и результаты доступны на официальном сайте соревнований. Публикуем список главных трансляций дня. Время начала — московское.
15:55. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м
17:25. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка
12:00. Ушу
13:05. Легкая атлетика
18:55. Прыжки в воду. Смешанные команды. Синхронные прыжки. Вышка
22:00. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м
23:00. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка
08:40. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м
09:55. Прыжки в воду. Женщины. Вышка
11:00. Прыжки в воду. Смешанные команды. Синхронные прыжки. Трамплин 3 м.
15:55. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м
17:25. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка
18:55. Прыжки в воду. Смешанные команды. Синхронные прыжки. Вышка
19:45. Борьба