Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Новости
Главная
Игры БРИКС

Сегодня, 07:30

Игры БРИКС 2024: расписание и трансляции соревнований 17 июня

Соревнования по прыжкам в воду на Играх БРИКС пройдут 17 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Официальный сайт Игр БРИКС
Telegram Дзен

В понедельник, 17 июня состоится пятый соревновательный день Спортивных Игр стран БРИКС. Полностью расписание и результаты доступны на официальном сайте соревнований. Публикуем список главных трансляций дня. Время начала — московское.

Расписание трансляций Игр БРИКС 17 июня

«Матч ТВ»

15:55. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м

17:25. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка

«Матч! Страна»

12:00. Ушу

13:05. Легкая атлетика

18:55. Прыжки в воду. Смешанные команды. Синхронные прыжки. Вышка

22:00. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м

23:00. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка

«Матч! Арена»

08:40. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м

09:55. Прыжки в воду. Женщины. Вышка

11:00. Прыжки в воду. Смешанные команды. Синхронные прыжки. Трамплин 3 м.

15:55. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м

17:25. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка

18:55. Прыжки в воду. Смешанные команды. Синхронные прыжки. Вышка

19:45. Борьба

легкая атлетика
прыжки в воду
0
Читайте также
Игроков сборной Украины на Евро-2024 поддерживают самые близкие
Фанаты высмеяли Кумана за ковыряние в носу во время матча Евро-2024
Подписи представителей Ирака и Иордании исключили из итогового коммюнике по Украине
«Флориду» унизили, Боба сослали в запас, а Макдэвид снес рекорды Гретцки и Малкина. Что произошло в четвертом матче финала Кубка Стэнли
Йеменские хуситы заявили об атаке на эсминец США в акватории Красного моря
«Кухня на районе» приостановила работу приложения после случаев отравления салатом
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Свирин оценил выступление российских гребцов на Играх БРИКС на четыре с плюсом