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Игры БРИКС

Сегодня, 07:30

Игры БРИКС 2024: расписание и трансляции соревнований 19 июня

18 июня пройдут соревнования 7-го соревновательного дня Игр БРИКС 2024
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Игры БРИКС 2024 в Казани.
Фото Global Look Press
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Седьмой соревновательный день на Спортивных играх стран БРИКС 2024 в Казани пройдет в среду, 19 июня. В общей сложности будет разыграно 35 комплектов медалей. Спортсмены будут состязаться друг с другом в следующих дисциплинах: женская борьба, теннис, гребля на байдарках и каноэ, шахматы, плавание и фехтование.

Смотреть бесплатные видеотрансляции Игр БРИКС 2024 можно в прямом эфире в онлайн-сервисе VK Video, а также на телеканалах холдинга «Матч». Время начала трансляций ниже указано московское.

Главные трансляции Игр БРИКС 2024 18 июня

«Матч ТВ»

  • 15.55 — 18.00. Бокс. Предварительные поединки

«Матч Страна»

  • 17.55 — 19.35. Плавание. Мужчины: 50 м в/с, 400 м в/с, эстафета 4х100 м в/с, 100 м брасс, 200 м спина, 100 м баттерфляй. Женщины: 50 м в/с, 400 м в/с, эстафета 4х100 м в/с, 200 м брасс, 50 м спина, 200 м баттерфляй. Финалы
  • 19.55 — 21.15. Фехтование. Мужчины: шпага (личное первенство). Женщины: рапира (личное первенство), сабля (личное первенство). Финалы

«Матч Арена»

  • 17.55 — 20.00. Борьба женская. Весовые категории до 50 кг, до 53 кг, до 55 кг, до 57 кг, до 59 кг, до 62 кг, до 65 кг, до 68 кг, до 72 кг, до 76 кг. Финалы

«Матч Боец»

  • 13.55 — 19.00. Бокс. Предварительные поединки

Ознакомиться подробнее с расписанием Спортивных игр стран БРИКС 2024 и другой полезной информацией можно на официальном сайте соревнований.

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