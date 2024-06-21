Игры БРИКС 2024: расписание и трансляции соревнований 21 июня
21 июня пройдут соревнования 9-го соревновательного дня Игр БРИКС 2024
Девятый соревновательный день на Спортивных играх стран БРИКС 2024 в Казани пройдет в пятницу, 21 июня. В общей сложности будет разыграно 50 комплектов наград.
Бесплатные видеотрансляции Игр БРИКС 2024 можно смотреть в прямом эфире в онлайн-сервисе VK Video, а также на телеканалах холдинга «Матч». Время начала трансляций ниже указано московское.
Главные трансляции Игр БРИКС 2024 21 июня
«Матч ТВ»
-
14:55. Художественная гимнастика. Индивидуальная программа, женщины, финал многоборья
«Матч Страна»
- 08:05. Борьба
- 17:55. Плавание
«Матч Боец»
«Матч Арена»
- 09:55. Художественная гимнастика. Групповое упражнение. Многоборье
- 11:25. Художественная гимнастика. Юниорки. Индивидуальная программа. Многоборье Финал
- 15:55. Дзюдо. Финал
«Матч Игра»
- 15:55. Фехтование. Команды. Рапира. Женщины. Финал
- 17:15. Фехтование. Команды. Шпага. Мужчины. Финал
- 18:15. Фехтование. Команды. Сабля. Женщины. Финал
«Конный мир ТВ»
- 16:10. Скачки. Сабантуй 2024
Ознакомиться подробнее с расписанием Спортивных игр стран БРИКС 2024 и другой полезной информацией можно на официальном сайте соревнований.