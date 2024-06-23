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Игры БРИКС

Сегодня, 06:30

Игры БРИКС 2024: расписание и трансляции соревнований 23 июня

Закрытие Спортивных Игр стран БРИКС состоится 23 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Официальный сайт Игр БРИКС
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В воскресенье, 23 июня состоится одиннадцатый соревновательный день Спортивных Игр стран БРИКС. Полностью расписание и результаты доступны на официальном сайте соревнований. «СЭ» публикует список главных трансляций дня. Время начала — московское.

Расписание трансляций Игр БРИКС 23 июня

«Матч ТВ»

19:15. Брейкинг

«Матч! Страна»

08:05. Художественная гимнастика

21:20. Художественная гимнастика

23:50. Брейкинг

«Матч! Арена»

06:00. Фехтование. Команды. Рапира. Мужчины. Финал

07:45. Дзюдо. Финалы

12:00. Фехтование. Команды. Шпага. Женщины. Финал

13:05. Фехтование. Команды. Сабля. Мужчины. Финал

19:15. Брейкинг

21:00. Художественная гимнастика. Юниорки. Индивидуальная программа. Финалы в отдельных видах

Закрытие Игр БРИКС состоится в рамках праздника Сабантуй. Трансляции церемонии не будет.

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