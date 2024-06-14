Синхронное плавание на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 14 июня

Соревнования по синхронному плаванию среди женщин и мужчин в рамках Спортивных игр стран БРИКС 2024 года проходят с 13 по 15 июня во Дворце водных видов спорта города Казань. В пятницу, 14 июня, мужчины, женщины и дуэты представят произвольные программы, а группы и смешанные дуэты — технические. Начало соревновательного дня — в 10.00 по московскому времени.

10.00 — Соло, произвольная программа (мужчины и женщины)

15.00 — Дуэт, произвольная программа, Дуэт- смешанный, техническая программа

19.00 — Группа, техническая программа

Смотреть видеотрансляцию выступлений можно будет бесплатно на канале «Матч Страна». Прямой эфир начнется в 09.55 по московскому времени. Сольные соревнования покажут на «Матч Страна», «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru начиная с 09.55 мск. Трансляция выступлений также будет доступна пользователям онлайн-сервиса VK Video.

В турнире в Казани выступает трехкратная олимпийская чемпионка и 16-кратная чемпионка мира из России в синхронном плавании Светлана Колесниченко.

Ознакомиться подробнее с расписанием соревнований и трансляциями 13 июня на Играх БРИКС 2024 можно в материале «СЭ».

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