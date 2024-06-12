Спортивные игры стран БРИКС 2024 в Казани: сколько стран участвуют

Игры БРИКС в 2024 году пройдут с 11 по 24 июня в Казани в преддверии октябрьского саммита БРИКС, который также состоится в столице Республики Татарстан.

Участие в Играх БРИКС подтвердили более 90 стран. Всего в составе делегаций приедут порядка 4600 человек, 3300 из которых атлеты. Наибольшее количество атлетов в составе сборной России — 635.

На Играх также выступят команды из остальных государств — участников сообщества БРИКС — Китая, Индии, Бразилии, Египта, Ирана, ОАЭ, ЮАР и Эфиопии. Полный список стран-участников и количество спортсменов от каждой из них можно узнать на официальном сайте Игр БРИКС по ссылке.

Игры БРИКС — ежегодные соревнования между странами БРИКС. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

Основная информация о предстоящих Играх БРИКС доступна в материале на сайте «СЭ».