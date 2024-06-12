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Игры БРИКС

Сегодня, 16:00

Спортивные игры стран БРИКС: время начала церемонии открытия и смотреть трансляцию онлайн

Церемония открытия спортивных игр стран БРИКС начнется 12 июня в 19:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Игры БРИКС в 2024 году пройдут с 11 по 24 июня в Казани.
Фото Официальный сайт Игр БРИКС
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Международные мультиспортивные соревнования Игры БРИКС в 2024 году пройдут с 11 по 24 июня в Казани. Участие в соревнованиях примет более 90 стран. Всего в составе делегаций приедет порядка 4600 человек, 3300 из которых атлеты. Наибольшее количество атлетов в составе сборной России — 635.

Церемония открытия Игр БРИКС пройдет в МВЦ «Казань Экспо» в среду, 12 июня. В связи с небольшой вместимостью трибун, посетить ее смогут только участники Игр БРИКС.

Для всех остальных трансляцию церемонии в прямом эфире покажут на телеканале ТНВ, а также на официальном сайте Игр БРИКС. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Игры БРИКС — ежегодные соревнования между странами БРИКС. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

Основная информация о предстоящих Играх БРИКС доступна в материале на сайте «СЭ».

Логотип Игр БРИКС. Игры БРИКС 2024 — основная информация: когда и где пройдут, какие страны участвуют и где смотреть

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