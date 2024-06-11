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Игры БРИКС

Сегодня, 13:28

Спортсмены из Бразилии и Мали прибыли на Игры БРИКС

Ана Горшкова
Корреспондент
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Делегации из Бразилии и Мали прибыли в Казань для участия в Играх БРИКС, сообщает ТАСС.

По данным источника, атлетов разместили в Деревне спортсменов Универсиады, где они будут проживать во время турнира. Делегации из Бразилии и Мали встретили народными песнями и танцами. Также гостей приветствовал талисман Игр БРИКС — леопард Бриксик.

«Я очень рад представлять Бразилию на этом турнире. Я впервые в России, мало знаю об этой стране, но знал, что здесь проходил чемпионат мира по футболу в 2018 году. Дорога сюда заняла у нас 22 часа, сначала я полетел в Мадрид, затем была пересадка в Стамбуле, и вот, наконец, я в Казани. Отобраться на эти соревнования было непросто, я очень счастлив находиться здесь. Среди главных соперников могу выделить Сергея Сиранта из России, а также китайских спортсменов, у них тоже очень высокий уровень», — приводит ТАСС слова бадминтониста из Бразилии Педро Мендосо.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

Источник: ТАСС
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