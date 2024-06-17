Стали известны подробности реконструкции стадиона «Центральный»

Председатель Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета Казани Линар Гарипов в интервью «СЭ» рассказал о работах на стадионе «Центральный» в рамках подготовки к проведению Игр БРИКС.

«На самом деле долгожданное такое обновление. Помимо общих косметических работ, фасада, которые сразу бросаются в глаза, много невидимых на первый взгляд задач было закрыто. Полностью обновлена гидроизоляция, новые трибуны, инженерные сети подлатали, провели полностью ревизию всех конструкций, потому что стадион состоит из балок в несколько сечений и там где-то уже время подошло их замены. Фундамент самого стадиона при этом очень крепкий.

Заменили легкоатлетические дорожки как в манеже, так и на самом стадионе. Медиаэкраны заменили, предыдущие явно уже устарели, они были пиксельными, со строчной информацией. Освещение стадиона довели до всех нормативов всех международных стандартов и по футболу, и по легкой атлетике, для телетрансляции по всем регламентам.

Кроме того, изменили конструкцию чаши, количество посадочных мест. Это было сделано для того, чтобы зрителю было комфортнее, чтобы каждый болельщик мог приятно провести здесь время. Раньше все-таки расстояние между сиденьями, между высотой ступенек было некомфортным, было тесно», — сказал Гарипов.

В рамках Игр БРИКС на стадионе «Центральный» проходил турнир по легкой атлетике. Он завершился 16 июня.