Стало известно, кто из гимнастов войдет в состав сборной России на Играх БРИКС

Состав сборной России по спортивной гимнастике определится после заключительного сбора, который начнется 23 мая.

«Посмотрим, как будут выглядеть спортсмены, но уже сейчас можно говорить, что в женской команде у нас будет только одна олимпийская чемпионка — Ангелина Мельникова. Другие наши обладатели золотых наград Артур Далалоян, Никита Нагорный и Давид Белявский обязательно приедут на сбор. Точно выступят на Играх БРИКС абсолютный чемпион страны Даниел Маринов и Сергей Найдин», — цитирует старшего тренера сборной Валентину Родионенко ТАСС.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.