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Игры БРИКС

Сегодня, 14:08

Дружинин: «Думаю, на Играх БРИКС будут рейтинговые прыгуны в воду из Китая»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин рассказал о том, что на Игры БРИКС могут приехать топ-спортсмены из Китая.

«Думаю, что в составе китайской сборной будут рейтинговые спортсмены, включая членов национальной сборной. Мы сделали несколько шагов вперёд и хорошо продвинулись в отношениях с Китаем. Надеемся, что китайские прыгуны в воду, а сейчас они мировые лидеры, будут приезжать на наши международные соревнования. Есть желание тренироваться и соревноваться с основной сборной, будем прикладывать все усилия, чтобы приехали именно они», — приводит слова Дружинина Metaratings.ru.

В 2024 году Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 24 июня. Главными площадками Игр станут «Ак Барс Арена», «Татнефть Арена» и Центральный стадион города.

Источник: Metaratings.ru
прыжки в воду
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