Свирин оценил выступление российских гребцов на Играх БРИКС на четыре с плюсом

Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин оценил выступление российских гребцов на Играх БРИКС.

«На 90% план выполнен, всегда есть куда стремиться. Есть определенные цели и задачи, стратегия нашего развития. На четыре с плюсом выступление. В каких-то вещах мы еще в процессе становления, поиска тех скоростей, которые будут нас максимально устраивать, — сказал он. — Играми БРИКС закончился первый этап соревновательного сезона в этом году, один из основных стартов. Впереди еще чемпионат Белоруссии, буквально через две недели, дальше будет чемпионат России в Москве. Это три основных старта для оценки работы в этом году», — приводит ТАСС слова Свирина.

Игры БРИКС проходят в Казани с 11 июня и завершатся 23 июня.