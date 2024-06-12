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Игры БРИКС

Сегодня, 13:17

Кутергина: «Сборная России по настольному теннису достойно выступит на Играх БРИКС»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер женской команды УГМК Татьяна Кутергина считает, что сборная России по настольному теннису имеет все для того, чтобы достойно выступить на Играх БРИКС.

«Мы давно не соревновались на таком высоком уровне, поэтому для нас Игры БРИКС — это очень важный турнир, — цитирует Кутергину ТАСС. — Перед этим у нас в Москве был плей-офф клубного чемпионата России, и могу сказать о своих спортсменах, что они были в хорошей форме. У ребят был в сбор в Сочи, сейчас они уже тренируются в Казани, и я уверена, что они будут все готовы и достойно выступят на соревнованиях».

Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня в Казани. У мужчин Россию на турнире по настольному теннису представят Никита Артеменко, Максим Гребнев, Лев Кацман, Владимир Сидоренко и Кирилл Скачков. В женскую команду вошли Элизабет Абраамян, Влада Воронина, Полина Михайлова, Яна Носкова и Полина Михайлова.

Источник: ТАСС
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