Покровская: «Игры БРИКС должны проводиться ежегодно. Чувствовался масштаб соревнований»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская в разговоре с «СЭ» поделилась впечатлениями от Игр БРИКС.

«Даже не думали о том, что Игры БРИКС пройдут так грандиозно! Все было прекрасно организовано. Чувствовался масштаб соревнований. Казань, как всегда, превзошла все наши ожидания. Они умеют организовывать соревнования-праздники. Единственное, нам было мало стран. Но все было в дружеской обстановке. Для наших спортсменов обязательно нужен был именно такой старт. И это был главный старт этого сезона!

В целом довольна результатами сборной. И не потому что первое место. Мне было важно посмотреть, как спортсмены будут выглядеть на стартах, как справятся с новыми правилами. Все-таки они меняются, и не в лучшую сторону. Но девчонки с честью справились. Большое спасибо организаторам этих соревнований! Они должны по своей природе проводиться ежегодно. Обязательно. Надеемся, в дальнейшем будет участвовать больше стран. Но 80 с лишним стран-участниц — это уже прекрасно!» — сказала Покровская «СЭ».

Игры БРИКС были проведены в Казани с 12 по 23 июня.