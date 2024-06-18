Теннисист Панарин: «Представлять Россию на Играх БРИКС — честь для меня»

Российский теннисист Данил Панарин заявил, что возможность представлять свою страну на Играх БРИКС является для него честью.

Ранее национальная сборная обыграла команду Индии и вышла в финал соревнований.

«Этот матч получился для нас тяжелее, чем предыдущие. В первой встрече была борьба, но у меня соперник был попроще. Я рад сыграть здесь, для меня как для гражданина России честь представлять свою страну на международных турнирах. Это многое для меня значит», — сказал Панарин ТАСС.

Теннисист в 2023 году стал первым российским победителем престижного юниорского турнира Orange cup в соревнованиях до 18 лет.