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Игры БРИКС

Сегодня, 11:53

Ткачев: «Игры БРИКС показали, что Россия не находится в изоляции»

Виктория Кравченко
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Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев заявил, что приезд спортсменов из разных стран на Игры БРИКС говорит о том, что Россия не находится в изоляции.

«Кто бы что ни говорил, а Игры БРИКС показали, что изоляции России не существует. В шахматном турнире принимало участие 16 стран. К нам приехали не только представители стран бывшего Советского Союза, но и шахматисты из Индии, Китая, африканские спортсмены. Это отличная проверка своих сил, и чем больше таких соревнований будет, тем лучше», — цитирует Ткачева ТАСС.

Игры в Казани завершатся 23 июня. Сборная России стала досрочным победителем медального зачета.

Источник: https://tass.ru/sport/21173879
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