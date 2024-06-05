Тренер Ласицкене: «Маша, к сожалению, не успела восстановиться к Играм БРИКС»

Тренер олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян рассказал, что спортсменка продолжает проходить реабилитацию после травмы. 31-летняя прыгунья не попала в состав сборной России на Игры БРИКС.

«Маша, к сожалению, не успела восстановиться к Играм БРИКС. Сейчас она проходит реабилитацию, скоро мы планируем приступить к специальной физической подготовке. Намереваемся как можно быстрее вернуться к участию в соревнованиях», — цитирует ТАСС Габриляна.

Игры БРИКС пройдут с Казани и Москве с 11 по 24 июня. Церемония открытия состоится в столице Татарстана 12-го числа. За сборную России на турнире выступят 115 спортсменов.