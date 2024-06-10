Тренер Родионенко объяснила, почему Листунова заявлена на Игры БРИКС вне конкурса

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова не восстановилась до конца после травмы. На Играх БРИКС она будет выступать вне конкурса.

«Мы хотим, чтобы Листунова приехала в Казань и попробовала выступить хотя бы на одном или двух снарядах. Просто для себя, все-таки эта девочка засиделась. Ей очень хочется стартовать, но в то же время выступление на некоторых снарядах — это большая нагрузка на позвоночник. Поэтому в вольных упражнениях и опорном прыжке мы ее точно не заявим, а на брусьях допустим и, возможно, еще на бревне», — рассказала тренер сборной России Валентина Родионенко ТАСС.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня, Кубок России — в Новосибирске с 29 июля по 5 августа.