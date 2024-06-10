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Игры БРИКС

Сегодня, 13:05

Тренер Родионенко объяснила, почему Листунова заявлена на Игры БРИКС вне конкурса

Виктория Кравченко
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова не восстановилась до конца после травмы. На Играх БРИКС она будет выступать вне конкурса.

«Мы хотим, чтобы Листунова приехала в Казань и попробовала выступить хотя бы на одном или двух снарядах. Просто для себя, все-таки эта девочка засиделась. Ей очень хочется стартовать, но в то же время выступление на некоторых снарядах — это большая нагрузка на позвоночник. Поэтому в вольных упражнениях и опорном прыжке мы ее точно не заявим, а на брусьях допустим и, возможно, еще на бревне», — рассказала тренер сборной России Валентина Родионенко ТАСС.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня, Кубок России — в Новосибирске с 29 июля по 5 августа.

Источник: https://tass.ru/sport/21058073
Андрей Родионенко
Виктория Листунова
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