Тренер Родионенко объяснила, почему Листунова заявлена на Игры БРИКС вне конкурса

Сегодня, 13:05
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова не восстановилась до конца после травмы. На Играх БРИКС она будет выступать вне конкурса.
«Мы хотим, чтобы Листунова приехала в Казань и попробовала выступить хотя бы на одном или двух снарядах. Просто для себя, все-таки эта девочка засиделась. Ей очень хочется стартовать, но в то же время выступление на некоторых снарядах — это большая нагрузка на позвоночник. Поэтому в вольных упражнениях и опорном прыжке мы ее точно не заявим, а на брусьях допустим и, возможно, еще на бревне», — рассказала тренер сборной России Валентина Родионенко ТАСС.
Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня, Кубок России — в Новосибирске с 29 июля по 5 августа.