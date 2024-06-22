Тренер сборной Белоруссии по гребле на байдарках и каноэ отметил высокий уровень организации Игр БРИКС

Чемпион мира и Европы, главный тренер сборной Белоруссии по гребле на байдарках и каноэ Константин Щербак в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от Игр БРИКС в Казани.

«От этих соревнований только положительные эмоции. Все очень круто и красиво организовано, все качественно. Да, погодка тут немножко такая… Лотерея для гребли. Жара или дождь? Проще что-то среднее. Плюс 22 и ясная погода — вот это идеально. Нам не столько жара и холод мешают, сколько ветер.

Вот когда сразу и ветер с дождем были, и жара — спортсменам и правда было очень сложно. Совсем плохо, худшее из возможного. Немного ветер стих — и стало попроще», — сказал Щербак.

Игры БРИКС завершатся в столице Татарстана 23 июня.